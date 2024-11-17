В трех регионах Украины объявлена воздушная тревога

На Украине в красную зону на карте тревог попали Киевская, Тернопольская и Черкасская области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

До этого сирены замолчали в Винницкой области. Здесь тревога продолжалась 1 час 42 минуты.

До этого стало известно, что в Николаеве российские военные поразили цех завода, где изготавливали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он счел прилет «максимально удачным». По предварительным данным, около 30 военных получили ранения,12 врачи спасти не смогли.

30 октября жительница города Украинска в ДНР рассказала в беседе с телеканалом RT, что в ходе боев за населенный пункт украинские военные бросили гранаты в подвал, в котором находились дети. По словам женщины, тогда жертвами стали 14 мирных жителей, в том числе солдат Вооруженных сил России, который спас двоих детей, накрыв их собой.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.