В Николаеве российские военные поразили цех завода, где изготавливали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удар нанесли вечером 16 ноября.

«Взрыв пришелся в бывший завод «ЧСЗ», в ту часть, которая принадлежит предприятию «Нибулон», — рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления.

По словам Лебедева, «прилетело в цех» по производству дронов, в том числе — водных самолетного типа. Кроме того, здесь вели наладку безэкипажных плавсредств и вооружения для них. На предприятии украинцы работали под руководством иностранных военных инженеров. Территорию завода охраняет Национальная гвардия Украины.

Координатор николаевского подполья счел прилет «максимально удачным». По предварительным данным, около 30 военных получили ранения,12 врачи спасти не смогли.

В начале ноября в подполье рассказали о возможном поражении места дислокации иностранных военных в Одессе.

Ранее взвод элитной бригады ВСУ уничтожили на Купянском направлении.