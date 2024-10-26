Иран возобновляет прием и отправку авиарейсов в обычном режиме в субботу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию гражданской авиации страны (IRNA).

Как уточнили в IRNA, полеты будут возобновлены с 08:30 мск 26 октября.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля начала наносить точечные удары по военным целям в Иране. Израильские войска заявили, что операция организована в ответ на продолжающиеся атаки со стороны Тегерана. На фоне этого в Иране были отменены авиарейсы.

Телеканал CNN сообщал, что власти Ирана закрыли воздушное пространство страны до 9 утра по местному времени. Аналогичное решение приняли власти Ирака.

По данным портала Axios, израильская армия ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, в ходе которой иранские войска выпустили около 400 ракет. Агентство Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны «Железный купол» и поразить цели.

Ранее стало известно, что в атаке на Иран были задействованы более 100 самолетов ВВС Израиля.