Армия Израиля заявила об атаке на Иран

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить точечные удары по военным целям в Иране в ответ на продолжающиеся атаки. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Как и любая другая суверенная страна в мире, Государство Израиль имеет право и обязано отреагировать. Наши оборонительные и наступательные возможности полностью мобилизованы. Мы сделаем все необходимое для защиты Государства Израиль и народа Израиля», — говорится в сообщении.

До этого агентство Fars сообщило, что в столице Ирана, в городе Тегеран, прогремело несколько взрывов. Подробности произошедшего не приводились.

Позже портал Axios заявил, что израильская армия ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября.

Иран в ходе массированной атаки на Израиль 1 октября выпустил около 400 ракет. Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» и поразить цели.

Ранее Иран подготовил ответные действия на возможные удары Израиля.