Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армия Израиля заявила об атаке на Иран

ЦАХАЛ: войска Израиля наносят удары по Ирану в ответ на продолжающиеся атаки

close
Gil Cohen Magen/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить точечные удары по военным целям в Иране в ответ на продолжающиеся атаки. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Как и любая другая суверенная страна в мире, Государство Израиль имеет право и обязано отреагировать. Наши оборонительные и наступательные возможности полностью мобилизованы. Мы сделаем все необходимое для защиты Государства Израиль и народа Израиля», — говорится в сообщении.

До этого агентство Fars сообщило, что в столице Ирана, в городе Тегеран, прогремело несколько взрывов. Подробности произошедшего не приводились.

Позже портал Axios заявил, что израильская армия ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября.

Иран в ходе массированной атаки на Израиль 1 октября выпустил около 400 ракет. Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» и поразить цели.

Ранее Иран подготовил ответные действия на возможные удары Израиля.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами