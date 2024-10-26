В Иране отменили авиарейсы на фоне атаки Израиля

На фоне атаки Израиля в Иране отменили авиарейсы. Об этом сообщает агентство Shafaqna со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Ирана.

«Официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана [Джафар Язерлу] сообщил об отмене авиарейсов по всем направлениям до последующего уведомления», — говорится в сообщении.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля начала наносить точечные удары по военным целям в Иране. Израильские войска заявили, что операция организована в ответ на продолжающиеся атаки со стороны Тегерана.

По данным портала Axios, израильская армия ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, в ходе которой иранские войска выпустили около 400 ракет. Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны «Железный купол» и поразить цели.

Телеканал CNN сообщал, что власти Ирана закрыли воздушное пространство страны до 9 утра по местному времени. Аналогичное решение приняли власти Ирака.

Ранее стало известно, что в атаке на Иран были задействованы более 100 самолетов ВВС Израиля.