Иран выпустил по Израилю от 200 до 400 ракет. Так Тегеран ответил на убийство лидера «Хезболлы» Tasnim: запущенная Ираном ракета поразила базу ЦАХАЛ Неватим

Армия Израиля сообщила об атаке со стороны Ирана. По оценке газеты The Jerusalem Post, Тегеран выпустил по Израилю около 400 ракет. В Белом доме полагают, что ракет было в два раз меньше. По данным СМИ, уничтожено 20 истребителей F-35 Израиля, также сообщалось и об ударе по базе ЦАХАЛ Неватим. Президент США Джо Байден во время атаки приказал ВС страны оказывать помощь Израилю и сбивать ракеты. В иранском Корпусе стражей исламской революции назвали удары ответом на убийство генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Удар Ирана по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 1 октября сообщила о массированной ракетной атаке Ирана.

«Командование тыла распространило инструкции по спасению <...> Население просят придерживаться указаний командования тыла. Услышав сирену, вы должны войти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего уведомления», — написала пресс-служба ЦАХАЛ.

По информации The Jerusalem Post, Иран в ходе массированной атаки на Израиль выпустил около 400 ракет. Иранское агентство Fars сообщило, что не менее 80% ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» и поразить цели.

По данным информационного агентства Shafaqna, ракетный удар со стороны Ирана уничтожил 20 истребителей F-35 Израиля, расположенных на аэродромах. Иранское агентство Tasnim написало о попадании ракет по базе ЦАХАЛ Неватим. В то же время пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что Иран не нанес своими ударами урон боеспособности ВВС Израиля.

Спустя около двух часов после начала обстрела израильские военные разрешили населению страны покинуть убежища. Израильская спасательная организация «Маген Давид Адом» сообщила, что в результате атаки Ирана на Израиль никто серьезно не пострадал. Как передает портал Ynet, боевая авиация Израиля ночью нанесет ответные удары по целям на Ближнем Востоке.

Одновременно с заявлениями о начале атаки стали поступать сообщения о нападении вооруженных лиц на граждан в Тель-Авиве. По данным пресс-службы полиции Израиля, шестеро погибли, еще восемь получили ранения. Сотрудники израильских правоохранительных органов ликвидировали двоих человек, устроивших стрельбу. В полиции назвали произошедшее, по предварительным данным, терактом.

Реакция Тегерана

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на убийство генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций назвало ракетную атаку на Израиль законным ответом на нарушение суверенитета. Как предупредили в КСИР, если Израиль отреагирует на атаку Ирана, то столкнется с еще более сокрушительными атаками со стороны исламской республики.

Слухи о якобы наступлении войны между Израилем и Ираном в КСИР назвали фейком. Там уточнили, что такие сообщения намеренно фабрикуются для психологического давления на иранских граждан.

Позиция США

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение высокопоставленного чиновника из Ирана, Тегеран предупредил Москву и Вашингтон перед ракетной атакой по Израилю, заявив, что будет наносить удары только по военным объектам.

Официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт после первых сообщений об атаке Тегерана заявил, что президент США Джо Байден приказал Вооруженным силам страны помогать Израилю «в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль».

По информации Белого дома, Иран выпустил по целям в Израиле почти 200 баллистических ракет, корабли ВМС США участвовали в отражении атаки.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал войной массированную атаку Ирана на Израиль. Бывший американский лидер уточнил, что ракетной атаки Тегерана на еврейское государство не произошло бы, если бы он все еще находился у власти.

Телеканал Al Jazeera сообщал, что из-за атаки Ирана по Израилю Иордания и Ирак объявили о временном закрытии воздушного пространства над своей территорией.

Из-за ракетной атаки Ирана по Израилю самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Сочи в Тель-Авив, был вынужден развернуться и выбрать другой аэропорт для посадки, сообщает Mash. Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам не летать над Ираном, Ираком и Израилем.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов о проведении телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.