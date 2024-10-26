СМИ: Израиль нанес ответный удар по Ирану

Израильская армия ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, Израиль начал атаку рано утром 26 октября.

Иранское агентство Fars на этом фоне сообщило о нескольких взрывах в Тегеране.

Иран в ходе массированной атаки на Израиль 1 октября выпустил около 400 ракет. Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» и поразить цели. По данным информационного агентства Shafaqna, ракетный удар со стороны Ирана уничтожил на израильских аэродромах 20 истребителей F-35. Иранское агентство Tasnim сообщило о попадании ракет по базе ЦАХАЛ Неватим. В то же время пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что Иран не нанес своими ударами урон боеспособности ВВС Израиля.

В иранском Корпусе стражей исламской революции пояснили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее полиция Израиля задержала подростков за помощь разведке Ирана.