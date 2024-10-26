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Ирак закрыл небо из-за атаки Израиля по Ирану

Власти Ирака закрыли воздушное пространство из-за атаки Израиля по Ирану

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Власти Ирака закрыли воздушное пространство страны из-за атаки Израиля по Ирану. Об этом сообщает информационное агентство INA.

Уточняется, что решение было принято на фоне пролета ракет над иракской террорией — всем самолетам и рейсам приказано оставаться в аэропортах до дальнейшего уведомления.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить точечные удары по военным целям в Иране. Израильские войска заявили, что операция организована в ответ на продолжающиеся атаки со стороны Тегерана.

До этого стало известно, что международный аэропорт им. имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране на фоне звуков взрывов работают в обычном режиме.

По его информации, рейсы выполняются согласно графику. SNN также уточняет, что взрывов и возгорания на Тегеранском нефтеперерабатывающем заводе тоже не произошло.

Ранее глава МИД Ирана определил «красную линию» для Израиля.

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