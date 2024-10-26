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Иран временно закрыл свое воздушное пространство

CNN: Иран закрыл свое воздушное пространство до 9 утра по местному времени

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Shutterstock

Власти Ирана закрыли воздушное пространство страны до 9 утра по местному времени. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранское управление гражданской авиации.

«Воздушное пространство будет закрыто до субботы 9:00 утра по местному времени (08:30 часов мск), согласно уведомлению», — говорится в сообщении телеканала.

До этого израильские официальные лица подтвердили сообщения, согласно которым военные Израиля начали атаку на Иран.

1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израильская сторона пообещала ответить на это.

Однако 24 октября газета The Times писала, что Израилю пришлось отложить атаку на Иран из-за утечки в американских СМИ секретных документов о ее подготовке. По словам источника, израильская сторона работала над альтернативным планом атаки.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.

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