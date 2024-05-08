Россиянам назвали популярные схемы мошенничества во время майских праздников

Во время майских праздников увеличивается риск столкнуться с мошенниками, предупредил директор по информационным технологиям компании «EdgeЦентр» Сергей Липов. Среди популярных схем он в беседе с RT назвал благотворительные акции, предложение бронирований мест отдыха, а также продажу товаров по выгодным ценам.

Злоумышленники зачастую создают фальшивые благотворительные организации и якобы собирают с россиян средства на разные цели – к примеру, помощь ветеранам, отметил Липов.

«Важно проверять, имеет ли фонд официальную регистрацию и прозрачную отчетность», — подчеркнул он.

Еще одна распространенная схема обмана — предложение внести предоплату за бронирование разных мест отдыха – баз, палаток и беседок, при этом после внесения средств выясняется, что бронь отсутствует. Чтобы не столкнуться с такими случаями эксперт посоветовал всегда пользоваться проверенными сервисами и официальными сайтами.

С осторожностью специалист рекомендует относиться к разным акциям на товары и услуги в онлайн-магазинах. Нельзя переводить средства на подозрительные счета, всю информацию следует перепроверять через официальные источники, читать отзывы о продавце, подчеркнул он. Также не нужно верить предложениям принять участие в опросах и заполнить какие-либо онлайн-анкеты – с помощью них мошенники воруют личные данные.

Напомним, накануне специалисты предупредили россиян о новой схеме мошенничества, пи которой преступники звонят по видеосвязи в мессенджере и крадут изображение своей жертвы для дальнейшего использования.

Ранее женщина выписала родных из квартиры и продала ее из-за мошенников.