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В Тбилиси студенты начали акцию против принятия закона об иноагентах

РИА: студенты грузинских вузов проводят акцию против закона об иноагентах

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«Газета.Ru»

Студенты грузинских вузов собрались у здания парламента в Тбилиси, чтобы опротестовать принятие закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что акция учащихся вузов носит менее массовый характер, чем предыдущие протесты. Изначально студенты провели шествие к зданию правительственной канцелярии и офиса правящей партии «Грузинская мечта», после чего отправились на проспект Руставели, где расположен парламент. Демонстранты отмечают, что своим выступлением они надеются добиться увеличения информации в связи с законопроектом.

18 апреля грузинские оппозиционные партии объявили о полной координации, чтобы препятствовать принятию законопроекта об иноагентах во втором чтении.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» направлен на защиту Грузии от украинизации.

С 15 апреля в Грузии проходят акции, участники которых требуют отозвать с рассмотрения законопроект об иноагентах. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Евросовета выступил против грузинского закона об иноагентах.

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