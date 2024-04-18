В Твери поймали серийного вора, который похищал продукты из одного и того же магазина

В Твери задержали серийного вора, похищающего продукты из одного и того же магазина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Руководство супермаркета на Дружинной улице обратилось в полицию города по поводу кражи товара. На месте происшествия были опрошены очевидцы и администратор торговой точки, а после просмотра записей с камеры видеонаблюдения выяснилось, что подозреваемый в течение нескольких дней дважды посещал магазин и воровал продукты питания. В общей сложности он украл товаров на сумму более 10 тыс. рублей.

Стражи порядка установили личность вора. Им оказался 34-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение из торгового зала того же магазина. На допросе безработный мужчина сознался в содеянном и заявил, что похищенным товаром распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело о повторном мелком хищении и краже. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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