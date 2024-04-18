В Петербурге учителя подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью школьника

Учитель информатики из Петербурга стал фигурантом уголовного дела после конфликта в школе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в лицее №470. По данным источника, семиклассник плохо себя вел и бегал по коридору. Педагог выставил руку вперед, таким образом пытаясь остановить ребенка. В результате мальчик врезался в препятствие и упал на спину.

Приехавшие на место медики госпитализировали ребенка. У него обнаружили компрессионный перелом двух грудных позвонков.

Как заявил учитель, после инцидента отец пострадавшего потребовал у педагога миллион рублей за лечение и еще один миллион за моральные страдания.

В отношении учителя возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но позже переквалифицировали в причинение тяжкого вреда по неосторожности.

По словам мужчины, он никогда не общался с пострадавшим, так как не преподавал у него. Агрессии к детям в целом он также не испытывал.

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