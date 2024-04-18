Вооруженный ножом россиянин устроил погром в магазине из-за пива

В Кировском районе Петербурга пьяный покупатель угрожал сотрудникам ножом, он выпил пиво в торговом зале и распылил в продавцов перцовый баллончик. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в магазине продуктов по улице Маршала Говорова, нетрезвый покупатель открыл в торговом зале бутылку пива. К нему подошел продавец и потребовал оплатить напиток, в ответ мужчина избил менеджера и распылил ему в лицо перцовый баллончик.

Сотрудники торговой точки, заметившие в руках дебошира нож, вызвали полицию, петербуржца удалось задержать, 38-летний местный житель заключен под стражу, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Известно, что нападавший был судим за наркотики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае житель Белореченска устроил дебош в гостинице, мужчина подъехал к отелю на автомобиле, выбил входную дверь и начал кричать на сотрудников. Злоумышленник успел скрыться и устроить погоню с сотрудниками Росгвардии, его удалось задержать.

Ранее на Урале полуголый мужчина разгромил мясной магазин и попал на видео.