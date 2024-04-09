В Госдуме предложили решение по проведению обязательных ОГЭ и ЕГЭ в затопленных округах

Глава комитета Государственной думы Российской Федерации по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова, в котором предложила отменить обязательные ОГЭ и ЕГЭ для детей из затопленных округов. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Останиной, девятиклассники из затопленных округов, сдающие ОГЭ и ЕГЭ в этом году, должны получить аттестаты по результатам промежуточной аттестации, а одиннадцатиклассники — по результатам промежуточной аттестации или ЕГЭ.

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Она отметила, что к ней поступили обращения от педагогов, представителей администраций школ, обеспокоенных родителей старшеклассников и самих школьников, которые рассказали, что подготовительный процесс к экзаменам был нарушен, а дистанционное обучение временно невозможно из-за отсутствия связи и техники.

До этого спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил депутатам от регионов, где случились паводки, незамедлительно отправиться на места.

Ранее в Кремле объяснили, почему в пострадавших от паводков регионах не введен режим ЧС.