Белоруска погибла при теракте в «Крокус Сити Холле»

Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба посольства Белоруссии в России в Telegram-канале.

«В списках погибших <...> значится гражданка Республики Беларусь», — указывается в публикации.

Сотрудники дипведомства выражают соболезнования родным и близким женщины.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) сообщил о 137 погибших. Минздрав заявил о 180 пострадавших. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования семьям погибших, все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные отменены.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».