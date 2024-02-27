В ООН призвали воздерживаться от провокационной риторики по Украине

ООН призывает все стороны воздерживаться от высказываний, способных привести к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Таким заявлением представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на помощь Киеву, сообщает РИА Новости.

«Мы слышали много риторики, которая обладает потенциалом разжигания и без того смертоносного конфликта. Наш призыв был неизменен с самого начала украинского кризиса, и он заключается в том, чтобы избегать подобной риторики», – приводит RT слова Дюжаррика.

27 февраля президент Макрон заявил, что страны Запада на встрече в Париже обсуждали вероятную отправку сухопутных войск стран ЕС на помощь Украине. После этого премьер страны Габриэль Атталь поддержал Макрона в вопросе возможной отправки французских солдат на Украину.

При этом основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люк Меланшон назвал возможный конфликт с Россией безумием.

Ранее Макрон заявил, что ЕС создал коалицию по дальнобойному вооружению для Украины.