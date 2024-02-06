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Испанские фермеры блокировали десятки дорог тракторами

RTVE: фермеры на тракторах блокировали десятки дорог по всей Испании

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Benoit Tessier/Reuters

Протестующие испанские фермеры на тракторах блокировали дороги по всей стране. Об этом сообщил телеканалRTVE.

Сообщается, что аграрии, требующие улучшения условий труда и модификации политики в этой сфере, перекрыли движение на трассах в Барселоне, Таррагоне, Кастилии-Ла-Манче, Валенсии, Арагоне, Ла-Риохе, Мурсии и других регионах.

Протесты аграриев проходят в европейских странах из-за кризисной ситуации в сельском хозяйстве. Они утверждают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует продукцию из третьих стран по низким ценам.

До этого немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR в Ганновере и парковку в знак протеста против отмены субсидий. По данным Bild, в протестах приняли участие более 30 тракторов и двух десятков другого автомобильного транспорта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что в проблемах, с которыми столкнулись бастующие в Европе фермеры, виноваты Россия и изменение климата.

Ранее в Греции фермеры перекрыли шоссе в знак протеста.

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