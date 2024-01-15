Роспотребнадзор не разрешил «уволенному» коту Сергею вернуться в зеленоградский магазин

Роспотребнадзор не разрешил «уволенному» коту вернуться в зеленоградский магазин. Сообщение об этом появилось в группе управления надзорной службы по Калининградской области во «ВКонтакте».

За несколько дней на сайте Сhange.org около 4,5 тыс. человек оставили свои подписи в поддержку возвращения кота Сергея на прежнее место «работы», в магазин «Юмаркет» на Курортном проспекте.

Животное стало неофициальным символом Зеленоградска, но в январе администрация магазина рассказала о вынесенном владельцу торговой точки постановлении, в котором контролирующий орган потребовал «избавиться от кота». Тот жил в помещении уже несколько лет, имел собственную лежанку и был признан «сотрудником года». Однако на него анонимно пожаловался «некий молодой человек», после чего коллега Сергея забрал его к себе домой.

«Но поймите, что у его есть привычный режим и распорядок. Он посидит в магазине, пройдет прогулять по Курортному. Нахождение дома для него — это стресс. Разве это стоило того? Навредить животному ради своей выгоды?» — написали тогда сотрудники магазина в обращении к покупателям.

В Роспотребнадзоре узнали о кампании против «увольнения» кота и призвали винить в произошедшем управляющего, оставившего питомца в магазине, несмотря на законодательный запрет на содержание животных на объектах торговли.

«Петиция, которую сейчас подписывают калининградцы, должна быть направлена именно руководителю торговой точки, который теперь должен позаботиться о благополучии животного», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее житель Красноярского края пожаловался в Роспотребнадзор на кормящую голубей соседку.