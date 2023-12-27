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Россиянам рассказали, как сэкономить на новогоднем путешествии

Турагент Гажиенко: в Армении и Казахстане можно бюджетно отдохнуть на Новый год

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Depositphotos

Смещение даты вылета поможет сэкономить на новогоднем путешествии, рассказал Life турагент, бизнес-тренер Тариел Гажиенко.

«Если вы отправитесь в путешествие, например, 24–25 декабря или 5–6 января и захватите либо начало, либо конец каникул, то цены будут в полтора раза ниже, чем если вы вылетаете 28 или 30 декабря», — уточнил эксперт.

Кроме того, турагент рассказал о более бюджетных направлениях для отдыха. Так, из непляжных стран он рекомендует обратить внимание на Армению, Казахстан и Иран. Также можно рассмотреть Узбекистан. Более бюджетными из пляжных направлений являются Египет и ОАЭ, отдохнуть там неделю вдвоем можно за 150 и 180 тыс. рублей соответственно, уточнил специалист. Если рассматривать пляжные страны в пиковый сезон, Гажиенко советует Шри-Ланку, Таиланд и Индию, где также можно подобрать более-менее бюджетные варианты.

Аналитики «Яндекс Путешествия» до этого провели исследование популярности отелей среди россиян за прошедший год. В результате были выявлены самые востребованные направления для бронирования отелей. Среди международных направлений в топ-5 вошли Белоруссия, Турция, Казахстан, Армения и Абхазия.

Ранее были названы семь мест в России для путешествия за зимней сказкой.

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