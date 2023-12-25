Израильская армия нашла тела пяти заложников в Газе

Пятеро израильских заложников были обнаружены в подземных тоннелях, принадлежащих ХАМАС, в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ проводил операции по установлению контроля над лагерем Джабалия на севере сектора Газа.

Как сообщается, трое из пяти погибших оказались военными.

В рамках своей операции ЦАХАЛ обнаружил «стратегическую сеть тоннелей», которая, как утверждается, использовалась ХАМАС в качестве штаба. Объект находился на севере анклава.

Сеть состояла из двух уровней: первый на глубине 10 метров, а второй – на глубине несколько десятков метров. Во время обследования были также найдены оружие и инфраструктура для его производства. По словам ЦАХАЛ, эта сеть была связана с шахтой, ведущей к резиденции командира северной бригады ХАМАС Ахмада Андура.

Резиденция была разрушена израильской армией.

Обстоятельства гибели заложников будут установлены и оглашены после проведения анализа судмедэкспертами. В субботу, 23 декабря, официальный представитель военного крыла ХАМАС - «Бригад аль-Кассама» Абу Убейда сообщил, что движение потеряло связь с группой, которая была ответственна за пятерых израильских пленных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».