В Калининграде соседка пришла к пенсионерке и на пороге нанесла ей удары ножом

В Калининграде 82-летняя пенсионерка попала в больницу после визита соседки. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме на Московском проспекте. Пожилая женщина открыла дверь россиянке, после чего та нанесла пенсионерке несколько ударов ножом в голову и живот и вернулась к себе в квартиру.

Пострадавшая смогла дозвониться до старшего по дому, который быстро вызвал скорую помощь и сотрудников МВД.

Женщину госпитализировали с множественными колото-резаными ранами и подозрением на сотрясение мозга.

Полиция оперативно задержала соседку. На данный момент правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее под Архангельском именинник напал с ножом на гостя из-за «вызывающего поведения».