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Стало известно, сколько детей пострадало от действий Киева

Мурашко: растет количество детей, которые пострадали от действий Киева

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что количество детей, которые пострадали от действий украинских властей, продолжает расти. Об этом он рассказал в Совете Федерации на заседании комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних. Главу Минздрава цитирует РИА Новости.

По словам Мурашко, с 2014 года в Донецкой народной республике (ДНР) ранения в результате обстрелов получили 663 ребенка. Чаще всего причиной травм становились взрывы и огнестрельное оружие, также сообщается о сочетанных травмах. Известные летальные случаи, таких насчитывается 214.

В Луганской народной республике (ЛНР) за тот же период пострадали 248 несовершеннолетних, летальных случаев — 57. В Херсонской области пострадали 35 детей (шесть летальных случаев), в Запорожской — 10.

Помимо прочего, растет количество пострадавших и в других приграничных регионах РФ.

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что к февралю 2024 года будет готов промежуточный доклад комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.

Ранее сообщалось, что с начала специальной военной операции при участии аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 48 детей вернулись в свои семьи на Украине и в других странах.

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