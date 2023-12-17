Сотрудники комиссионного магазина в Москве нашли пистолет в колонке

В Москве сотрудники комиссионного магазина нашли пистолет в колонке музыкального центра. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Киевской улице в комиссионном магазине «Кутузов-Техника». Сотрудники обнаружили внутри колонки пистолет — после этого они сразу обратились в экстренные службы. Как оружие попало в музыкальную технику, сейчас выясняется.

До этого под Нижним Новгородом подросток принес в школу пистолет, купленный на маркетплейсе. Покупкой он похвастался перед одноклассниками. Заметившая оружие директор учебного учреждения вызвала полицию. В результате школьника отправили на обследование, где его проверят на наличие склонности к совершению преступлений.

Ранее подросток прострелил себе губу из пневматического пистолета.