Неизвестный напал на полицейских в Польше

Неизвестный совершил нападение на двух сотрудников полиции в польском городе Вроцлав. Об этом сообщает PolskieRadio24.

Состояние полицейских оценивается как критическое.

По информации городской полиции, преступник ранил двух сотрудников органов внутренних дел выстрелами из огнестрельного оружия.

В ноябре газета Times of Israel сообщала, что в Старом городе Иерусалима мужчина с ножом напал на полицейских и ранил их.

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что в Лионе неизвестный ранил ножом исповедующую иудаизм жительницу Лиона, на дверях ее дома обнаружили свастику. Женщина открыла дверь после чего злоумышленник, который был одет в черное, «два раза ударил ее ножом в живот и убежал».

В Пермском крае 12-летняя девочка сумела спастись от 44-летнего местного жителя, который напал на нее с ножом.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.