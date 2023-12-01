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В Госдуме оценили предложение изменить систему расчета налогового вычета за детей

Депутат Бессараб: налоговые органы очень не любят вносить изменения в расчеты

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Налоговый вычет из доходов российских физлиц фиксированный и составляет стабильно 13% от суммы, как и сам НДФЛ, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее мнению, такой подход более объективен. Так в беседе с RT она отреагировала на предложение изменить систему расчета налогового вычета за детей.

«Любая математическая система должна быть прежде всего оправдана. Наши налоговые органы, финансовый блок правительства очень не любят, когда вносятся изменения в расчеты. Вместе с тем, на мой взгляд, возврат 13% намного более объективен», — заключила Бессараб.

Изменить схему расчета и сделать его ориентированным на величину прожиточного минимума в том или ином регионе призвала депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее мнению, это будет правильно, так как прожиточный минимум – боле гибкий показатель, учитывающий уровень инфляции.

В Счетной палате РФ ранее прокомментировали инициативу о продлении льготы по налогообложению банковских депозитов граждан.

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