Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сравнил угрозы киевских властей в отношении Крымского моста с лаем Моськи из басни И.А. Крылова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из <…> известной басни», — сказал Гемпель.

Депутат счел, что Украина как государство уже ничего из себя не представляет и началась «предсмертная агония» властей, которые уже утратили свою государственность. По словам Гемпеля, сегодня ничего не говорит о том, что ВСУ могут выиграть в противостоянии с российской армией.

«Украина может процветать только в составе Российской Федерации», — резюмировал Глава комитета парламента Крыма.

Накануне глава СБУ Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост. Об этом он заявил в фильме «Крымский мост на бис. СБУ. Спецоперация победы» в эфире украинского телеканала «1+1».

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.