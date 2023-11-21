Число пострадавших от массового отравления метадоном в Астрахани достигло 21 человека

В Астрахани число пострадавших от массового отравления метадоном достигло 21 человека. Об этом сообщает УМВД по региону.

В местах жительства пострадавших наркопотребителей проведены обыски, сообщили в ведомстве. Полицейские изъяли средства мобильной связи и другие предметы.

«В ходе предварительного следствия назначены 3 комплексные генетические экспертизы и экспертизы материалов веществ и изделий. Мобильные устройства направлены на компьютерно-техническую судебную экспертизу», — рассказали в МВД.

По словам допрошенных пострадавших, они купили наркотики через нелегальный интернет-магазин и забрали товар из тайников-закладок. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что отравление жителей Астрахани произошло из-за подмены продавцами мефедрона на более бюджетный метадон.

Ранее МВД показало допрос подозреваемых в массовом отравлении наркотиками в Астрахани.