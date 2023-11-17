Россиян предупредили о вреде отбеливающих средств для зубов

Средства для отбеливания зубов в домашних условиях, включая лаки, полоски, спреи, наносят вред зубам, потому что в них содержится перекись. Об этом Pravda.Ru рассказала стоматолог Екатерина Комарова.

По ее словам, такой метод отбеливания зубов даст только кратковременный эффект. При этом после непрофессионального отбеливания зубная эмаль станет пористой и будет «впитывать» в себя красящие пигменты.

«Эмаль более пористая. И эмаль после этих вещей становится все темнее и темнее. Самое мягкое — это профессиональная гигиена полости рта, когда убираются зубные отложения, поддесневые налеты и камни. Там происходит небольшое отбеливание», — уточнила Комарова.

Кроме того, в результате таких действий можно потерять фтор и кальций, необходимые для эмали.

«Домашнее отбеливание — это все временное и все равно приводит к тому, что все быстрее окрашивается, и ломкость, пористость эмали возникает, и кальций, фтор уходят», — заключила стоматолог.

Стоматолог-гигиенист клиники «Белая радуга» Дамир Усманов до этого рассказал «Газете.Ru», что отбеливающие полоски имеют различный концентрат активных ингредиентов, поэтому следует их выбирать с учетом индивидуальных рекомендаций специалиста.

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