После звонка мошенников мужчина продал жилье, отдал им 10 млн рублей и взял кредит

В Якутске мужчина отдал мошенникам более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД региона.

От близких людей гражданин унаследовал престижную недвижимость в центре города и десять миллионов рублей. Спустя некоторое время после этого ему позвонили аферисты и предложили заработок на инвестициях.

Мужчина поверил мошенникам и перешел на сайт, который являлся копией портала его банка. На площадке местный житель наблюдал за тем, как его доход якобы растет.

Мошенники общались с пострадавшим длительное время и в период с мая по октябрь выманили у мужчины десять миллионов рублей. После этого, по их совету, гражданин продал недвижимость и взял кредит.

Обманутый обратился в полицию только после того, как ему посоветовал сделать это брат. Мужчина продолжает верить в то, что он зарабатывал.

Ранее в Казани мошенники убедили женщину перевести им деньги и поджечь гостиницу.