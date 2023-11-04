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Патриарха Кирилла наградили за укрепление единства нации

Путин удостоил патриарха Кирилла премии за вклад в укрепление единства нации

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла удостоили премии президента за укрепление единства нации. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Присудить премию президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2023 года <...> патриарху Московскому и всея Руси Кириллу», — говорится в тексте указа.

Священнослужителю также присвоили почетное звание лауреата премии.

В указе отмечено, что присудить патриарху премию решили по предложению Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

Всего премию за вклад в укрепление единства народов страны получили 28 россиян. Одним из них стал народный писатель Адыгеи Исхак Машбашев. Он перевел на язык родной республики произведения русских классиков, за что ему вручили премию в номинации «За вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия».

Ранее в РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых.

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