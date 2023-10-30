В российском роддоме у 25 женщин нашли острую кишечную инфекцию

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю начало эпидрасследование из-за массовой острой кишечной инфекции в городском родильном доме №1 в Чите. Об этом сообщили в группе ведомства.

По данным источника РИА Новости, 25 женщин получили расстройство желудочно-кишечного тракта. В пресс-службе министерства здравоохранения Забайкалья отметили, что состояние пациентов удовлетворительное.

«Специалисты <...> проводят эпидрасследование по случаям выявления острой кишечной инфекции (ОКИ) у пациентов <...> с обследованием организатора питания, поставляющего в родильный дом пищу, компании «Медфуд»», — пояснили в ведомстве.

Сотрудники медучреждения пояснили, что приняли меры по недопущению возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди пациентов и персонала родильного дома.

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