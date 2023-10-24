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Историк рассказал о значении освобождения Мелитополя в победе над фашизмом

Историк Мягков: Мелитопольская операция стала «малым Сталинградом»

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Борис Боровских/РИА Новости

Освобождение Мелитополя силами Красной Армии, состоявшееся 23 октября 1943 года, стало ключом к освобождению Крыма и дальнейшим успехам в Северном Причерноморье, называемом Новороссией. Это важное событие Великой Отечественной войны, заявил «Газете.Ru» доктор исторических наук, научный руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Эксперт отметил, что сражение за Мелитополь, который находился под немецкой оккупацией более 2 лет, по праву считается одним из самых ожесточенных в ходе Великой Отечественной войны. Мелитопольская операция, указал он, стала для Красной Армии «малым Сталинградом».

«Мелитополь являлся «воротами в Крым», немцы собирались держать город очень долго. Солдатам вермахта, которые находились на Восточном валу — линии укрепления, именуемой «Вотан» в честь древнегерманского бога войны, — платили тройное жалование. Для них даже чеканили медаль «За удержание Мелитополя». Но наши войска опрокинули вражеские расчеты», — рассказал Михаил Мягков.

Оказавшийся перед лицом разгрома противник начал отход за Днепр. Части Красной армии шли вперед и 30 октября 1943 года освободили Геническ. Уже 5 ноября они вышли к устью Днепра, надежно отрезав сухопутную дорогу в Крым.

Историк подчеркнул, что в тот момент, так и сегодня, во время специальной военной операции, непреходящее значение имела артиллерия.

«Артиллерия действовала превосходно. Сначала красноармейцы уничтожали огневые точки противника, за этим шел артиллерийский вал, под прикрытием огня пехота врывалась в немецкие траншеи и с меньшими потерями брала их», — пояснил он.

Кроме того, по словам Мягкова, важное знание, как и в нынешней ситуации в зоне боевых действий, играли саперы.

«Переправы через Днепр обеспечивались саперами, которые в осенней ледяной воде сооружали переправы. Это было проявление героизма», — констатирует Мягков.

Историк напомнил, что за форсирование Днепра почти 2, 5 тыс. воинов Красной Армии были удостоены звания Героя СССР. Битва за Днепр явилась последней фазой коренного перелома в войне: наступательная стратегия Германии и ее союзников потерпела поражение.

23 октября — 80-ая годовщина освобождения Мелитополя.

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