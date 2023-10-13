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Россиянам рассказали, на что указывает хруст в шее

Остеопат Евдокимов: хруст в шее может указывать на отложение солей

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Грубый паталогический хруст в шее может указывать на отложение солей и остеофитов, а также на смещение позвонков относительно друг друга. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал остеопат Александр Евдокимов. По его словам, указанные симптомы являются серьезным поводом обратиться к врачу.

«При некоторых движениях остеофиты могут вызывать повреждения мягких тканей, сосудов, раздражение нервных тканей и давать болевые ощущения в шейном отделе позвоночника. Поэтому хруст в шее такого плана, особенно если у человека сидячая работа, это нехороший звоночек, нужно обратиться к врачу», — подчеркнул Евдокимов.

При этом, по его словам, у людей с худощавым телосложением хруст в шее может возникать из-за гиперподвижности позвонка, что не является свидетельством патологии.

Остеопат и невролог Владимир Белаш до этого сообщил, что хруст пальцами не травмирует связочный аппарат и не повреждает суставы. По его словам, это «безобидная привычка», а информация о ее вреде — миф.

Ранее россиян предупредили о риске развития грыжи из-за походов к мануальным терапевтам.

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