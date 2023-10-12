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Минздрав Палестины сообщил об увеличении числа жертв

Минздрав Палестины: число погибших палестинцев превысило 1,3 тыс. человек

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Mohammed Talatene/Global Look Press

Более 1,3 тыс. палестинцев погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа, при этом число пострадавших превысило шесть тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Число погибших в секторе Газа составляет 1354 человека, 6049 пострадавших, получивших различные травмы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 1200 человек погибли в результате нападений ХАМАС на Израиль. Также Армейское радио Израиля сообщило, что по меньшей мере 1000 человек погибли после того, как «ХАМАС начал в субботу беспрецедентное и жестокое нападение на территории Израиля». По данным ЦАХАЛ, десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дараджа-Туффа в секторе Газа рано утром в среду по местному времени.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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