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Стали известны подробности атаки ВСУ на поселок Погар в Брянской области

Богомаз: из-за атаки ВСУ в поселке Брянской области нарушено энергоснабжение

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Электроснабжение поселка Погар в Брянской области было нарушено в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате атаки <…> в поселке Погар нарушено энергоснабжение», — написал глава региона.

Он обратил внимание, что в результате происшествия никто не пострадал. По словам Богомаза, на месте ЧП работают экстренные службы.

28 сентября власти Брянской области заявили о третьей за день атаке ВСУ на регион. По словам губернатора, на подлете к Брянску силами ПВО Минобороны РФ был уничтожен беспилотник самолетного типа.

25 сентября российские военные сбили над Суражским районом два украинских дрона. В тот же день в Стародубском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за атак ВСУ.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник атаковал дизельный завод в Брянске.

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