Нижегородские спасатели нашли школьника в лесу благодаря нашивке на его куртке

В Нижегородской области спасатели отыскали мальчика, который сбежал из дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Как рассказали в ведомстве, 13-летний мальчик ушел из дома в селе Белышево после ссоры с родителями. Он направился в лес и пробыл там до самого вечера, пока его не нашли спасатели. Ребенок устроился на ночлег под деревом. Спасателям удалось заметить сбежавшего благодаря светоотражающим элементам на его куртке. Когда мальчика нашли он замерз так сильно, что едва мог говорить.

Мальчика доставили в больницу, где ему диагностировали переохлаждение. После оказания помощи его отпустили домой.

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