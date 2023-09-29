В России в 1,5 раза увеличат максимальное пособие по беременности и родам

Министерство труда и социальной защиты РФ повысит максимальную сумму пособия по беременности и родам до 565 тыс. рублей в 2024 году. Об этом заявили в пресс-службе Социального фонда РФ

«Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тыс. рублей до 565 тыс. рублей», — указывается в заявлении.

Согласно информации ведомства, в будущем году наибольший размер денежных выплат по уходу за ребенком возрастом до 1,5 лет для работающих родителей поднимется с 33,2 тыс. рублей до 49 тыс. рублей.

Максимальный суммарный размер пособия по беременности и родам в 2023 году возрастет до 83 204 рублей в месяц, в 2024 — до 122 808 рублей в месяц, а в 2025 он составит 165 826 рублей в месяц.

В январе доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская сообщала, что в России в 2023 году в связи с повышение МРОТ вырастет размер привязанных к нему материнского капитала, выплат по уходу за ребенком и декретных.

Ранее мать с новорожденным из Перми не могла доказать факт своей беременности.