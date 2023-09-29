В Пакистане произошел второй за день взрыв в мечети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что крыша здания обрушилась, под завалами могут находиться от 30 до 40 человек.

До этого издание Dawn сообщало о сильном взрыве в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан. Инцидент произошел во время религиозной процессии у мечети. По данным полиции, взрыв осуществил террорист-смертник.

По информации газеты, в результате взрыва погибли 52 человека, в числе которых был офицер полиции. Уточняется, что еще 50 пострадали.

Как передавал телеканал Geo, взрыв произошел рядом с мечетью, где люди собирались отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда.

24 сентября сообщалось, что в подвале мечети города Назрань в Ингушетии взорвался газ.

30 июля по меньшей мере 40 человек стали жертвами взрыва в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, который террорист-смертник устроил на съезде партии «Собрание исламских богословов».

Ранее в Ташкенте произошел мощный взрыв.