Во Львове произошли взрывы

Во Львове на Украине произошли взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

«В части Львова громко», — написал он.

По словам Козицкого, в городе работает система ПВО.

Ранее в Львовской области объявлялась воздушная тревога.

До этого сообщалось о взрывах в Кривом Роге, в Одессе и Харьковской области.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Славянске и Краматорске.

По имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.