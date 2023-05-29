Жители брянского поселка нашли упавший БПЛА со взрывчаткой

Жители поселка Красный Угол в Брянской области обнаружили в поле упавший беспилотный летательной аппарат (БПЛА) со взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, местные жители заметили в поле упавший дрон со взрывным устройством, после чего вызвали экстренные службы. Их сотрудники ликвидировали беспилотник на месте.

Как указывает Shot, в результате падения БПЛА никто не пострадал.

В понедельник, 29 мая, сообщалось, что поселок Подывотье в Брянской области был обстрелян из минометов Вооруженными силами Украины.