Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест по медицинским и инженерным специальностям

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по увеличению числа бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям. Об этом сообщается на сайте правительства Российской Федерации.

Как сообщается в пресс-релизе, Минобрнауки, Минфин и Минпромторг до 1 июня должны подготовить предложения по реализации мероприятий, направленных на повышение привлекательности вузовских образовательных программ по инженерно-техническим специальностям, а также по увеличению контрольных цифр приема на бюджетное обучение по таким программам.

Кроме того, профильные ведомства и регионы должны будут подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах.

Ранее представители Министерства науки и высшего образования РФ заявили, что почти 70% выпускников могут рассчитывать на бесплатное обучение в российских вузах в нынешнем году.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил обсудить в Министерстве образования и науки возможность создать доступную для абитуриентов из пограничных районов квоту при поступлении в вузы.