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Онищенко рассказал, опасен ли новый штамм коронавируса «арктур»

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РИА «Новости»

В настоящее время говорить о серьезной опасности нового штамма коронавируса «арктур» нет никаких оснований, заявил в интервью kp.ru экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко. Накануне в России выявили четыре случая заражения данным подвидом COVID-19.

«Выявленный подвид коронавируса — «арктур» (но это название светское, не научное), появился в Индии еще месяца полтора назад. И там он вызвал определенный подъем заболеваемости, а сейчас уже идет на спад. <...> Еще несколько государств зарегистрировали случаи инфицирования эти подвидом вируса, но сказать, что этот штамм представляет какую-то большую опасность, сегодня оснований никаких нет. Такую же позицию занимает и Всемирная организация здравоохранения», — отметил Онищенко.

Говоря о нынешних вакцинах, ученый подчеркнул, что любой вирус старается найти лазейку в иммунитете человека, но при этом и организм ищет способы справляться с новыми угрозами, чему прививка поспособствует в любом случае.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «арктур» отличается высокой контагиозностью и может обходить сформированный иммунитет к вирусу.

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