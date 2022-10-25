ОАК и Иркутский авиазавод выплатят материальную помощь семьям погибших летчиков Су-30

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и Иркутский авиационный завод выплатят семьям погибших в Иркутске летчиков Су-30 материальную помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ОАК.

«Авиазавод, безусловно, возьмет на себя все расходы по организации церемонии прощания с экипажем. Семьям, чье имущество пострадало в результате крушения, будет выплачена компенсация и предложена помощь в приобретении нового жилья», — отметили в корпорации.

Ранее правительство Иркутской области сообщило, что двум семьям, жившим в доме, который был разрушен при падении самолета Су-30 в Иркутске, перечислили материальную помощь. Отмечалось, что семьям перечислили по 100 тыс. рублей на первоочередные нужды.

23 октября воздушное судно в ходе испытательного полета потерпело крушение в жилом секторе Иркутска. В результате инцидента погибли два пилота самолета.

На месте ЧП начался пожар площадью 200 кв. м, который позднее был ликвидирован. Несколько зданий поблизости были повреждены.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что в экипаж истребителя входили заслуженный летчик России Максим Конюшин и летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.