OneTwoTrip назвал самые дешевые отели ноября

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip определил, где в России можно забронировать недорогое жилье до конца ноября. Для этого были проанализированы поисковые запросы клиентов на размещение в гостиницах категории «три звезды».

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Оказалось, что выгоднее всего можно остановиться в Сочи — стоимость номера в этом городе-курорте начинается от 1 000 рублей в сутки.

На втором месте расположилась Пермь, трехзвездочный отель в которой обойдется от 1 100 рублей за ночь, за ней следует Красноярск — здесь проживание стоит от 1 300 за номер в сутки.

Гостиницу категории «три звезды» в Санкт-Петербурге можно найти за 1 350 рублей за ночь, в Самаре — за 1 400 рублей, а в Нижнем Новгороде — за 1 450 рублей. Замыкают десятку недорогих для проживания городов до конца осени Воронеж и Казань, стоимость ночи в которых начинается от 1 500 и 1 550 соответственно, а также Уфа (от 1 600 рублей) и Москва (от 1 650 рублей).

Кроме того, выгодные варианты размещения есть в Екатеринбурге (от 1 750 рублей), Тюмени (от 1 800 рублей), Владивостоке (от 1 850 рублей), Новосибирске (от 1 900 рублей) и Челябинске (от 1 950 рублей).

В топ-20 также вошли Волгоград, здесь цены на номера в трехзвездочных отелях стартуют от 1 970 рублей за ночь, Мурманск (от 2 150 рублей), Калининград (от 2 200 рублей), Владикавказ (от 2 250 рублей) и Красная Поляна (от 2 300 рублей).

Ранее сообщалось, что туроператоры прогнозируют рост цен на отдых в Турции летом 2023 года.