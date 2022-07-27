Россиянин нанес 13 ножевых ранений 17-летней девушке на глазах очевидцев

В Новосибирске на автомобильном перекрестке водители стали свидетелями жестокого убийства 17-летней девушки. А само преступление снял видеорегистратор, кадры которого публикует Telegram-канал Mash.

Мужчина напал на несовершеннолетнюю в микрорайоне Нижняя Ельцовка. На глазах автомобилистов он нанес не менее 13 ударов ножом, а после сбежал. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

На кадрах видно, что мужчина-очевидец пытается помочь жертве, но не решается подойти к агрессивному преступнику, вооруженному ножом.

Полицейские уже установили личность убийцы. Как сообщает Telegram-канал, это 27-летний Роман Х. Его пока не поймали. Пара раньше состояла в отношениях.