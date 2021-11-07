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Карымский вулкан на Камчатке вызвал пеплопад

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Antonio Parrinello/Reuters

Карымский вулкан на Камчатке выбросил столб пепла и вызвал пеплопад, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Днем 7 ноября 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 4000 метров при высоте самого исполина 1469 метров. Второй выброс произошел через час после первого с высотой столба до 4800 метров. Возможно незначительное выпадение пепла в населенных пунктах Мильковского района», — указано в сообщении экстренной службы.

Карымский вулкан находится на северо-восток от столицы региона Петропавловска-Камчатского, при этом столб пепла и пепельные осадки выпали на север от вулкана.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2 км.

Шлейф пепла от выброса распространился на пять километров к северо-востоку. KVERT изменила цветовой код опасности для авиации в районе Парамушира.

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