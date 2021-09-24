На Эльбрусе найдены 10 пропавших туристов, есть раненые

Спасатели нашли 0 пропавших туристов на Эльбрусе из группы в 19 человек, которая вызвало помощь во время начавшейся метели. Об этом пишет Telegram-канал Mash. По данным РИА Новости, еще девять пропавших.

Три человека погибли, двое находятся без сознания. У одного из туристов диагностирован перелом ноги. Продолжаются поиски двоих туристов

Спасатели пытаются их спустить с высоты 5300 метров на 5000.

Пять уже находятся на этой высоте, они в безопасности. Трое не поднимались вовсе, один спустился самостоятельно.

Группа из 19 альпинистов, которые собрались покорить Эльбрус, попала в снежную бурю, объявила сигнал бедствия и запросила эвакуацию. Их гид бросил группу.