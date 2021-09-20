Французский политик сравнил Крым с Лазурным Берегом

Бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мишель Вуазен заявил, что Крым похож на Лазурный Берег Франции. Об этом он сообщил журналистам, передают «Известия».

Вуазен находился на территории полуострова в ходе наблюдения за голосованием на выборах в Госдуму России.

«Я хочу отметить очень хороший туристический потенциал Крымского полуострова, который мне напомнил Лазурный Берег», — сказал он.

Ранее Вуазен заявил, что властям его страны необходимо признать российский статус Крыма как можно скорее. По его словам, санкции, которые были введены против России в 2014 году, пошли ей на пользу. Также он призвал не игнорировать результаты выборов в Крыму.

До этого Европейский парламент утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям Европейского союза с Россией. Его поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались — 72. В документе призывают расширить санкции в отношении Российской Федерации, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для «сдерживания» Москвы.