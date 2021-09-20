Путин назвал огромной бедой для страны стрельбу в пермском университете

Президент России Владимир Путин прокомментировал стрельбу, произошедшую в Пермском государственном университете (ПГНИУ). По словам российского лидера, произошедшая трагедия является огромной бедой для страны, сообщает РИА «Новости».

Как подчеркнул президент, соболезнования не могут заглушить горечь потери.

«Правоохранители сделают все, чтобы расследовать ужасное преступление, выяснить причины случившегося... Власти примут все необходимые меры для помощи семьям погибших и пострадавших», — сказал Владимир Путин во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллой Памфиловой.

20 сентября студент, который находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, устроил стрельбу. Нападавшего задержали, его личность была установлена. По факту стрельбы заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

Согласно последним данным Минздрава РФ, в результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.

Ранее сообщалось, что семьям погибших при стрельбе в Перми направят по 1 млн рублей.